Konzert in Wermelskirchen Publikum bejubelt den Posaunenchor

Als im Laufe des Konzerts der Wind etwas stärker zu wehen beginnt, heften die Musiker ihre Blätter an den Notenständern fest und die Besucher ziehen sich die Jacken etwas enger um die Schultern – schließlich ist inzwischen auch die Sonne ein Stück weiter gesunken. Der Abend verliert seinen Zauber aber nicht. Stattdessen freuen sich die Besucher über bekannte Melodien aus der Krimikomödie „Pink Panther“ oder der Serie „Hawaii Five-O“. Die Stücke arrangiert Patrick Mühlhausen für den Posaunenchor, damit sich alle Instrumente von ihrer besten Seite zeigen können. Das gelingt am Samstagabend bestens – sowohl Schlagzeug als auch E-Gitarre, Saxophone und Trompeten, Posaunen und Hörner, Flöten und Oboen sind bestens aufgelegt. Patrick Mühlhausen und Dirigent Peter Rinne stimmen bei „Never Ending Story“ mit Gesang in die Melodie ein und ernten riesigen Applaus. Auch das ABBA-Medley am Ende begeistert das Publikum. Die Zuhörer lassen die Musiker nicht ohne zwei Zugaben gehen. Und so spielt der Posaunenchor zum Schluss die berührende Melodie von „Der Mond ist aufgegangen“ – bevor das Publikum sich mit minutenlangem Applaus für den besonderen Abend bedankt.