Trassenfest in Wermelskirchen Erfahrungen sammeln beim E-Bike-Training

Jürgen Dahlmann von der Verkehrswacht in Solingen bietet sowohl den einen als auch den anderen Übungen für den Alltag an. Wichtige Tipps für Ampeln und Berge werden gleich ausprobiert. Die Teilnehmer fahren im Slalom, finden ihren Weg durch schmale Spuren und trainieren auch ihre Reaktionsfähigkeit. „Ich merke, wie ich sicherer werde“, sagt Gisela Nocon in einer Pause an der kleinen Erfrischungshütte, die Bernd Hildebrandt aufgebaut hat. Dann setzt sie sich wieder den Fahrradhelm auf und startet in die nächste Runde.