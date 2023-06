Feuerwehreinsatz in Wermelskirchen Zwei verletzte Personen bei Wohnungsbrand

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Wirtsmühler Straße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es in einer Wohnung im Hochparterre brannte. In der Wohnung befanden sich ein Mann und eine Frau, die im Rollstuhl saß. „Die Rollstuhlfahrerin hat der Mann auf den Balkon geschoben, damit sie an der frischen Luft ist. Er hat genau das Richtige gemacht“, lobte Feuerwehr-Einsatzleiter Ingo Mueller. Allerdings habe sich der Mann dann beim Versuch, die Flammen zu löschen, Verbrennungen an den Unterarmen zugezogen und wurde ebenso wie die Frau ins Krankenhaus gebracht.