Wermelskirchen : Planungen fürs Dorffest laufen auf Hochtouren

Nicht nur im Karneval bunt kostümiert: Auch beim Schubkarrenrennen wie hier im Juni 2016 sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Foto: stephan singer (archiv)

Wermelskirchen Das Dorffest in Dabringhausen ist jedes Jahr Anziehungspunkt für viele Gäste - auch aus den umliegenden Städten. Dieses Jahr findet der beliebte Kram- und Trödelmarkt zum Dorffest am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juni, statt. "Der liebevolle Markt ist dank Kirmes, buntem Vereinsprogramm und großer Bühne stets gut besucht", berichtet Annika Fischer vom Dorffest-Komitee. Er sei vielfältig und biete eine gute Mischung aus Trödelständen, Kindertrödel, Neuwaren und Kunsthandwerk. Ab sofort ist eine Anmeldung unter Tel. 02193 533490 möglich. Auch in diesem Jahr findet wieder das beliebte Schubkarrenrennen am Sonntag, 17. Juni, statt. Farbig und vielfältig treten hierbei die einzelnen Teilnehmer auf. Das Motto des Schubkarrenrennens in diesem Jahr lautet "Helden der Kindheit". Auch hier können sich Interessierte ab sofort anmelden unter Tel. 0163 8697445 bei Kerstin Javornik.

Das Kaffeetrinken für Omas und Opas und die, die es sein könnten, findet am Samstag, 16. Juni, ab 14.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Dabringhausen statt.

(rue)