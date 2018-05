Wermelskirchen : Wupperverband: Frühling und Sommer mitten im April

Wermelskirchen Trotz der Wärme lagen die Niederschlagsmengen im April im Durchschnitt. Dies zeigen die Aufzeichnungen des Wupperverbandes. So fielen an der Bever-Talsperre 81 Liter pro Quadratmeter, im Mittel sind es 83 Liter. An der Großen Dhünn-Talsperre in Wermelskirchen waren es 73 Liter, üblich sind 71 Liter. In Klärwerk Solingen-Burg waren es 68 Liter. Hier fielen etwas weniger als im Schnitt, denn dieser beträgt 76 Liter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am niederschlagreichsten war die Messstation Krebsöge an der Wupper-Talsperre mit 106 Litern. Das Klärwerk Leverkusen war die niederschlagsärmste Station mit 63 Litern, im Mittel sind es 51 Liter. Am meisten Regen fiel am 10. April. Im Klärwerk Buchenhofen in Wuppertal wurden 22 Liter gemessen. An der Bever-Talsperre waren es 20 Liter und im Klärwerk Burg 17 Liter. Vom 6. bis 9. April fiel kein Regen, ebenso vom 16. bis 21. April.

Laut Information des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war es der wärmste April seit Wetteraufzeichnung 1881. In NRW war es im Durchschnitt 12,8 Grad warm, das langjährige Mittel liegt bei 7,9 Grad. Auch schien die Sonne mit insgesamt 190 Stunden häufiger als im Mittel, das bei 148 Stunden liegt, so der DWD.

(tei.-)