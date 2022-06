Feste in Düsseldorf : Niederkasseler Dorffest mit buntem Programm

Feste in Düsseldorf

In Niederkassel hat sich für das Dorffest ein Organisationsteam gebildet. Foto: Monika Götz

Düsseldorf Am Sonntag wird Niederkassel zur Gastronomie-Meile. Viele Wirte beteiligen sich, auch die Schützen machen mit. Für den Nachwuchs ist ebenfalls gesorgt, zwei Bands spielen zudem.

Das Dorf mitten in der Stadt feiert seine Stärke – den Zusammenhalt. Und das seit rund zwei Jahrzehnten. Dass die Pandemie eine Pause erzwang, wollen die Gastronomen in Niederkassel am morgigen Sonntag (12 bis 20 Uhr) mit einem bunten Dorffest vergessen machen. Erste Ideen dazu wurden gemeinsam ausgearbeitet. „Wir wollten mal wieder Aktivitäten entwickeln, die Gemeinschaft stärken und zeigen, dass sich hier etwas tut“, erklären Michael Krieg (La Passion du Vin) und Jörg Müller (Brauhaus Joh. Albrecht).