Event in Moers : Beste Stimmung beim Repelener Dorffest

Event in Moers

Endlich wieder Dorffest in Repelen – die Freude darüber war den Besuchern und den Verantwortlichen anzumerken. Foto: Norbert Prümen

Moers Drei Tage lang wurde mit Musik, Spiel und Spaß rund um die Dorfkirche gefeiert. Bereits zum 31. Mal hatte der Verein Repelen aktiv nun schon das beliebte Fest organisiert. Der Erlös fließt in lokale Projekte.

Wie so viele Veranstaltungen musste auch das Repelener Dorffest in den letzten zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie eine Pause einlegen. Zur Freude aller fand am vergangenen Wochenende das beliebte Fest dann aber endlich wieder statt. Zum 31. Mal organisierte der Verein Repelen aktiv nun schon das Fest. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer boten den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern drei abwechslungsreiche Tage voller Musik, Spiel und Information.