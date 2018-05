Wermelskirchen: Ein Schatz für das Röntgen-Museum

Wermelskirchen Das Bildarchiv des 2013 verstorbenen Züricher Kinder-Radiologen Prof. Dr. Andres Giedion wurde gestern von seiner Witwe Monica dem Röntgen-Museum übergeben. Es soll fortan vor allem der Forschung zugänglich gemacht werden.

Dass das Röntgen-Museum nun um eine so strukturierte und gut erfasste Sammlung an Röntgenaufnahmen reicher geworden ist, war im Grunde einer Notlage zu verdanken: "Das Universitäts-Klinikum in Zürich wird neu gebaut. Darin ist aber kein Platz mehr für große Archivalien vorgesehen. Daher waren die Erben von Dr. Giedion auf der Suche nach einem Platz für die Bilder, die er in seiner Zeit von 1959 bis 1990 als Leiter der Röntgenabteilung am Kinderspital in Zürich angesammelt hatte", sagte Gabriele Benz-Bohm, die bis zu ihrer Pensionierung an der Universitätsklinik Köln in der Kinderradiologie gearbeitet und das Material für das Röntgen-Museum gesichtet hatte.