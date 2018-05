Wermelskirchen: Wie Flüchtlingskinder in der Schule lernen

Wie Flüchtlingskinder in der Schule lernen

Wermelskirchen Das Städtische Gymnasium unterrichtet auch Kinder von Asylbewerbern. Sie nehmen zwar nicht am gymnasialen Bildungsgang teil, lernen aber mehr als Deutsch. Nach zwei Jahren wird dann über ihren Bildungsweg entschieden.

Sich in einem fremden Land einzuleben, ist schon schwer genug. Aber hier ohne Sprachkenntnisse im Schulunterricht klar zu kommen, das erfordert schon eine enorme Lernleistung. Manche Kinder, die als Flüchtling nach Wermelskirchen kamen, meistern das bravourös. "Andere müssen aber erst alphabetisiert werden", berichtet Elvira Persian, stellvertretende Schulleiterin des Städtischen Gymnasiums Wermelskirchen. Die Neulinge zu unterrichten und zu integrieren, stelle das Kollegium vor ganz besondere Hausrausforderungen. Wichtig ist ihr zu betonen, dass die Flüchtlingskinder zwar die Schule besuchen, aber nicht am gymnasialen Bildungsgang teilnehmen.

Aber auch die anderen Lehrkräfte müssen im Unterricht die Flüchtlingskinder im Blick haben. Denn unterrichtet werden sie nicht in sogenannten internationalen Klassen, wie sie einige andere Schulen eingerichtet haben. Dort bleiben die Zugewanderten zunächst unter sich, werden sprachlich fit gemacht. Vielmehr gibt es einen Mix: 14 Wochenstunden werden die Flüchtlingskinder aus den Unterrichtsstunden herausgenommen und erhalten zehn Stunden Deutsch sowie vier Stunden Englisch. Internationale Vorbereitungsklasse (IVK) heißt dieses Modell. Die Unterrichtsstunden gestalten immer zwei Lehrer gemeinsam, "anders wäre das bei dieser heterogenen Gruppe kaum zu bewältigen", betont die stellvertretende Schulleiterin. Einige Flüchtlingskinder seien hochmotiviert, andere kommen aus eher bildungsfernen Familien, brauchen besondere Unterstützung. Anfangs müssen sich die Lehrkräfte ein Bild vom Sprachstand der Schüler machen. Ein Mädchen sprach zum Beispiel so gut Englisch, dass sie gleich am normalen Englisch-Unterricht teilnehmen konnte.