Zum 28. Mal in Dabringhausen : Endlich wieder ein Dorffest mit viel Geselligkeit

Ein Blick zurück: Als „Baywatch-Badenixen“ sicherten sich die „Klüngelsköpp“ beim Schubkarrenrennen 2019 den Theo-Mitzenheim-Pokal. Foto: Stephan Singer

Dabringhausen Drei Tage wird am ersten Juli-Wochenende in Dabringhausen gefeiert. Das Schubkarrenrennen ist am Sonntag der Höhepunkt. Thematisiert wird das zu erwartende „Baustellen-Chaos“.

Die Vorfreude im Dorf ist groß: Es wird wieder ein richtiges Dorffest in Dabringhausen gefeiert. Übrigens das 28., das Ehrenamtliche organisieren und veranstalten. Vom 1. bis 3. Juli geht‘s rund – und da werden sicher nicht nur Dawerkuser ins Dorf strömen, sondern auch viele Dhünnsche oder Wermelskirchener. Denn es ist immer ein tolles, gemütliches Miteinander.

In der Corona-Zeit waren nur eine TV-Show, Kinderrallye und Wundertüten möglich – nun kommen wieder Fahrgeschäfte und Vereinsbuden dazu. Und natürlich die Geselligkeit, die vielen gefehlt hat. Autoscooter, Eis, Pommes, Trödel, Wein, Reibekuchen, Fisch, Kinderbahn, Süßigkeiten, Kuchen und Kaffee, Waffen Crepes, Slush-Eis, Würstchen und vieles mehr werden geboten.

Eröffnung ist am Freitag, 1. Juli, 18.30 Uhr, auf dem Dorfplatz auf der Open-Air-Bühne. Dort findet der offizielle Fassanstich durch die Bürgermeisterin statt, begleitet vom Blasorchester Dabringhausen. Ab 21 Uhr beginnt auf der Bühne die Dorfparty mit DJ Jona. Er sorgt auch für Special-Latino-Sessions.

Am Samstag, 2. Juli, und Sonntag, 3. Juli, wird entlang der Strandbadstraße jeweils ab 11 Uhr der Dorftrödelmarkt aufgebaut. Die Teilnahme ist für Kinder kostenfrei; eine telefonische Anmeldung bei Harry Tiede (Tel. 0171 4177688) ist erforderlich. Ab 13 Uhr am Samstag und ab 11 Uhr am Sonntag ist dann Dorfjahrmarkt angesagt – er sorgt mit Spaß und Leckereien für Trubel.

Dorfomas und -opas, und natürlich solhe, die es werden, sind eingeladen zum Kaffeetrinken am Samstag, 2. Juli, ab 14.30 Uhr, ins Gemeindehaus Altenberger Straße – sicher einer der leiseren Programmpunkte an diesem Fest-Wochenende im Dorf. Aber das beliebte, kostenfreie Kaffeetrinken wird immer hoch geschätzt. Die Turnerfrauen werden die Gäste bedienen und backen und servieren leckeren Kuchen.

Ab 17.30 Uhr ist dann auf dem Dorfplatz wieder das Dorfbingo“, ehe ab 20 Uhr die Bühne bebt: Eine „Schalldruck“-Wunschparty wird angekündigt. DJ Jona legt dann wieder auf.

Höhepunkt dieses dreitägigen Fest ist dann sicher das Dorfspektakel mit Schubkarrenrennen auf dem Dorfplatz. Beginn ist um 15 Uhr. Dabei werden die Dabringhausener das erwartete „Baustellen-Chaos“ auf der L 101 auf der Rennstrecke thematisieren und so kreativ und unterhaltsam etwas Dampf ablassen, kündigt Tim Tiede vom Veranstaltungsteam an.

Der Tag beginnt um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst und der Kirche; ab 17.30 Uhr treffen sich alle Vereine, Helfer und Freunde des Dorffestes zur „letzten Runde“ beim Dorffestausklang auf dem Dorfplatz.