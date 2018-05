Wermelskirchen: Paket-Shop im Frisch-Markt in Dhünn

Wermelskirchen

Die Deutsche Post hat einen neuen DHL-Paketshop im Frischmarkt Dhünn an der Hauptstraße 40 eingerichtet. Die Öffnungszeiten sind immer Montag bis Samstag, 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Der neue Shop bietet die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren. Auch werden Brief- und Paket- und Einschreibemarken verkauft. Außerdem können Kunden den Service "Postfiliale Direkt" nutzen und sich Sendungen direkt an den DHL-Paketshop senden lassen, um sie später dort abzuholen, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Post.