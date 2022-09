Feuerwehr in Dabringhausen : Viele Gäste kommen zum Herbstfest der Feuerwehr

Früh übt sich: Leon bekämpft die Flammen. Foto: Theresa Demski

Dabringhausen Zum 13. Mal richtet die Freiwillige Feuerwehr in Dabringhausen ihr Herbstfest aus. Erst feierten die Familien und abends die Erwachsenen beim Tanz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Merle (7), Julia (5) und Fiona (5) springen gerade von der Stufe des Feuerwehrautos. „Das ist wie Busfahren“, sagt Merle, „aber es schaukelt ein bisschen mehr.“ Geduldig hatten die drei zuvor in der Schlange ausgeharrt, um eine Runde in dem großen Fahrzeug drehen zu dürfen. „Wir haben sogar die Sirene angemacht“, verkünden die Mädchen nach der Fahrt zufrieden, „cool!“ Und dann stürzen sie sich mit ihren Müttern ins Getümmel – schließlich gibt es noch viel zu erleben.

Zum 13. Mal richtet die Freiwillige Feuerwehr in Dabringhausen ihr Herbstfest aus. „Wahrscheinlich das letzte Herbstfest an diesem Standort“, sagt Wehrführer Sebastian Engelke und denkt an den Neubau, „das hier ist aber keine Abrissparty, sondern eine schöne Tradition.“

Für die Feuerwehrleute sei das Herbstfest auch ein Beitrag für das Dorfleben. „Wir sind hier einfach miteinander verbunden“, sagt Engelke und erinnert an die Zusammenarbeit der Vereine und Ehrenamtlichen beim Dorffest und an Weihnachten, an Karneval und bei Sportereignissen. „Das ist das Dorf“, sagt er, „und wir sind ein Teil davon.“

So herrscht am Samstag – trotz des wechselhaften Wetters – dann auch Betrieb rund um das Feuerwehrhaus. „Feuerwehr für alle“ steht am Nachmittag auf dem Programm – Kinder und Familien dürfen eine Runde im Einsatzfahrzeug drehen oder sich beim Löschen ausprobieren. Gerade ist Leon in eine große Feuerwehrjacke geschlüpft und setzt mit dem Feuerlöscher zum Löschen an. Schnell sind die Flammen in der Schale Geschichte und Leon zieht weiter zur nächsten Station.

Während der Regenschauer bahnen sich die Erwachsenen einen Weg zu den Waffeln, während die Kinder auf der Hüpfburg toben. Ob am Bonverkauf oder in der Pommesbude, bei den Mitmachaktionen oder an der Theke: Viele Feuerwehrleute sind auf den Beinen, um das Herbstfest zu stemmen. Dazu gehört auch die Jugendfeuerwehr, die vor allem den jüngsten Besuchern Lust auf den Einsatz machen will. „Wir wollen den Nachwuchs für die Feuerwehrarbeit begeistern“, sagt Engelke. Die Gruppe der Jugendfeuerwehrleute trifft sich zwar an der Hauptwache in Wermelskirchen – vom Feuerwehrhaus in Dabringhausen aus gibt es aber pünktlich zu den Terminen einen Fahrdienst.