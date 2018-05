Vermisste Remscheiderin ist zurück zu Hause

Remscheid Nach Hinweisen von Zeugen ist eine 16 Jahre alte Remscheiderin inzwischen wohlbehalten aufgefunden worden.

Die 16 Jahre alte Julienne A. war am Samstagnachmittag mit Freunden auf dem Weg zur Kirmes in Wermelskirchen und galt seitdem als vermisst. Nachdem die Polizei am Dienstag ein Foto veröffentlicht hatte, meldet die Pressestelle nun, dass das Mädchen nach Hinweisen von Zeugen wohlbehalten aufgefunden werden konnte.