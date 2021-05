Neubeginn nach dem Lockdown in Wermelskirchen : Konzerte im Biergarten von Haus Eifgen

Wermelskirchen Die Kulturinitiative Wermelskirchen hat die Außenbühne errichtet, dazu ermöglichten Fördergelder eine Publikumsüberdachung und einen barrierefreien Zugang zum Haus vom Biergarten aus.

Der zwischenzeitlich angedachte Neustart bereits am vergangenen Pfingstwochenende klappte nicht. Jetzt startet das kulturelle Leben im Haus Eifgen am kommenden Sonntag, 30. Mai, 19 Uhr, mit einem Paul McCartney-Tribute-Konzert nach dem Lockdown neu. Das kündigte Michael Dierks, Vorsitzender der Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk), beim jüngsten Kultur-Stammtisch an. „Das wird dann für uns der Probelauf, wie wir die Corona-Regeln umgesetzt bekommen – der Aufwand ist schon beträchtlich“, sagte Dierks. In den vergangenen Wochen haben die Kult-in-Wk-Aktiven eine neue Außenbühne im Haus Eifgen-Biergarten installiert, außerdem eine Publikums-Überdachung und einen barrierefreien Zugang vom Biergarten aus zum Haus gebaut. „Das konnten wir dank Fördermitteln leisten, allerdings hat das regnerische Wetter die Arbeiten auch verzögert“, sagte Dierks. „Von den plötzlich rapide sinkenden Corona-Kennzahlen wurden wir alle überrascht.“