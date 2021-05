Ab 1. Juli keine VRS-Tickets mehr : Verkehrsverbund kündigt Wiedenhoff Buslinien

Leverkusen/ Leichlingen/Wermelskirchen Der Solinger Busbetriebsbetreiber Wiedenhoff muss möglicherweise den Betrieb von fünf öffentlichen Buslinien einstellen. Auch Leverkusen, Leichlingen und Wermelskirchen wären betroffen.

Bei einer Betriebsversammlung informierte die Firmenleitung darüber, dass der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) die Verträge für die fünf Buslinien zum 1. Juli gekündigt hat. Das berichtet das „Solinger Tageblatt“ am Mittwoch in seiner Online-Ausgabe. Demnach dürfte Wiedenhoff keine VRS-Fahrkarten mehr verkaufen, was einen Weiterbetrieb der Buslinien durch das Solinger Unternehmen mit Betriebshof in Burscheid erheblich erschweren würde. Die Konzessionen für die fünf Linien laufen noch bis zum Jahr 2026.