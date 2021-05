Verfahren vor dem Landgericht Köln : Gutachten bestätigt Identität des Angeklagten

Die ehemalige Filiale in Dhünn wurde 2010 überfallen. Foto: Rosenau, Birthe

Wermelskirchen Ein heute 40-jähriger Algerier soll 2010 die Sparkassenfiliale in Dhünn überfallen haben. Auf Antrag der Verteidigung waren erkennungsdienstliche Bilder mit aktuellen des Angeklagten verglichen worden. Das Ergebnis des Sachverständigen war eindeutig.

Das Ergebnis dürfte der Verteidigung nicht geschmeckt haben. Waren es doch die beiden Rechtsanwälte, die den 40-jährigen Algerier vertreten, die das Gutachten überhaupt erst angestrengt hatten. Gegen den Mann wurde vor der 3. Großen Strafkammer am Landgericht Köln wegen des Raubüberfalls auf die ehemalige Dhünner Sparkassenfiliale an der Hauptstraße vom 13. Juli 2010 verhandelt. Außerdem stand der Mann, der seit 2011 mit einem internationalen Haftbefehl gesucht und schließlich im Oktober 2020 in Spanien verhaftet wurde, noch wegen zweier weiterer Raubüberfälle in Düren und Bergneustadt vor Gericht.

In dem Gutachten, das ein 59-jähriger Humanbiologe und Sachverständiger erstellt hatte, sollten erkennungsdienstliche Aufnahmen aus den Jahren 2007 und 2008 sowie aus einer Ausländerakte aus dem Jahr 2009 mit aktuellen Bildern des Angeklagten verglichen werden. Der 59-Jährige lobte dabei die Qualität der erkennungsdienstlichen Bilder als sehr gut geeignet für seine Aufgabe. „Es ist abhängig davon, welche Art von Bildern wir vorgelegt bekommen. Bei diesen hier haben wir allerdings aus Gutachtersicht die bestmögliche Grundlage für ein aussagekräftiges Vergleichen“, sagte er.

Der Gutachter merkte an, dass etwa Bilder aus Überwachungskameras dafür wesentlich schlechter geeignet seien. „Dabei gibt es oft Mängel durch Überbelichtung oder schlechte Auflösung. Und natürlich sind auch die Gesichter nicht immer perfekt zu erkennen.“ All dies sei bei den vorliegenden Aufnahmen jedoch nicht gegeben, so dass er auch bei seinem Besuch in der JVA Köln Anfang Mai die exakten Posen nachstellen und fotografieren habe können. Er zeigte dem Gericht Bildtafeln mit etwa zehn Jahre alten Aufnahmen und die aktuellen Nachfotografien. „Landläufig ist man der Ansicht, dass die Gesichtsmerkmale die größten Identifikationsrolle spielen – allerdings sind die Ohren wesentlich wichtiger“, sagte der Gutachter. Ohren seien so eindeutig wie ein Fingerabdruck.

„Auf den vorliegenden Fotos gibt es sehr gute Ohrdetails zu sehen – ich habe sie in meiner Analyse mit der Lupe betrachtet“, ergänzte er. In der Summe habe er 30 Einzelmerkmale an Ohren und Gesicht zum Vergleich ausmachen können. „Es reichen aber schon etwa 15 Stück aus, um eine sehr sichere Aussage treffen zu können“, sagte der 59-Jährige. Mit den vorhandenen 30 Stück könne er diese jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit treffen. Und das Ergebnis war dann so eindeutig, wie es der Gutachter in seinem kurzen Vortrag ankündigte. „Es gibt keinen einzigen Unterschied. Zum Hintergrund – bei nicht verwandten Personen sind mindestens 70 bis 80 Prozent Unterschiedlichkeiten, bei Blutsverwandten immerhin noch 30 bis 40 Prozent“, erklärte der Gutachter. Zusätzlich könne er eine extrem hohe Beweiskraft wegen der großen Zahl der Einzelmerkmale garantieren.