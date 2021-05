Bewegungsrallye in Wermelskirchen : Bis Sonntag können Familien im Hüpp-Park schwitzen

Wermelskirchen Stadtsportbund und Kreissportbund laden Familien zur Bewegungsrallye ein. An zehn Stationen können Familien mit kleinen und großen Kindern vom Quellenbad bis zum Spielplatz in Bewegung kommen – kontaktlos und regelkonform.

Jette sieht den nächsten Zettel schon aus weiter Entfernung: „Da ist einer“, ruft die Dreijährige, und dann flitzt sie los, so schnell ihre Beine sie tragen. Als sie den Zettel am Laternenpfahl erreicht, entdeckt sie schnell die Straßenmalkreide. „Oh, hier dürfen wir malen“, erklärt sie dann, während ihr Papa den Stationenzettel liest, den Sonja Robbe vom Stadt- und Kreissportbund aufgehängt hat. „Hüpfekästchen“, sagt Jette, und schon malt sie zusammen mit ihrem Papa neun Felder auf den Weg. Und dann darf gehüpft werden – Mama, Papa und Opa machen auch gleich mit.

Beinahe wäre der Familienspaziergang am Pfingstmontag wegen des Dauerregens ausgefallen: Aber in Regenjacken und mit Schirmen haben sich Jette und ihre Familie dann doch auf den Weg gemacht – und dank der Bewegungsrallye, zu der Stadtsportbund und Kreissportbund noch bis kommenden Sonntag im Hüpp-Park einladen, ist das ungemütliche Wetter schnell vergessen. An zehn Stationen können Familien mit kleinen und großen Kindern vom Quellenbad bis zum Spielplatz in Bewegung kommen – kontaktlos und regelkonform. Wer sich vorher einen Laufzettel ausdrucken möchte, wird auf der Internetseite des Kreissportbundes fündig. Aber auch ohne Zettel, finden sich Familie bestens zurecht. Schließlich sind die zehn laminierten Stationenzettel gut sichtbar angebracht.