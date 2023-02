Kindertheater in Wermelskirchen König Drosselbart begeistert Schüler

Prinzessin Katharina stampft ordentlich mit ihren Füßen auf. Diesen albernen Ritter von Zackeschwert will sie wirklich nicht heiraten. Der Mann in seiner Ritterrüstung klopft sich ständig mit dem Schwert auf die gerüstete Brust. Also verjagt sie ihn ärgerlich. Die 300 Grundschüler vor der Bühne prusten fröhlich los und applaudieren gut gelaunt. Die Königstochter hat den nächsten Bewerber um ihre Hand vertreiben. Empört über ihren Vater beginnt sie eine Schimpftirade, bevor der nächste Kandidat in das Burgzimmer tritt: Graf Eitelfritz. Kaum haben die Kinder die neueste Figur auf der Bühne entdeckt, schallt ein Lachen durch den Saal im Bürgerzentrum – und die Jungs und Mädchen stimmen fröhlich in den Spott der Königstochter ein. Auch der nächste Heiratswillige, der um die hübsche Prinzessin anhält, wird vom Hof gejagt – unter dem Applaus der Kinder erhält er noch den Namen „Drosselbart“.