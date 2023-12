Kriminalität in Wermelskirchen Gar nicht festlich – Unbekannte klauen Kita-Weihnachtsbaum

Wermelskirchen · Dreiste Diebe haben an der Einrichtung an der der Danziger Straße, in die bereits im Sommer eingebrochen wurde, einen Tannenbaum gestohlen. Den hatten die Kita-Kinder selbst geschmückt und täglich voller Stolz betrachtet.

18.12.2023 , 11:21 Uhr

Den Weihnachtsbaum der Kita Danziger Straße haben Unbekannte inklusive der Deko von den Kindern geklaut (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Jeden Morgen haben sich die Kinder der Tagesstätte Danziger Straße über ihren Weihnachtsbaum gefreut, der vor der Eingangstür der Kita stand und den sie liebevoll geschmückt hatten. Doch am Montagmorgen (18. Dezember) war der Baum weg: Unbekannte haben den geschmückten Tannenbaum am Wochenende inklusive Baumständer, Lichterkette und dem selbst gebastelten Baumschmuck gestohlen. Kita-Leiterin Katrin Oberberg hat Anzeige erstattet und hofft auf Bürger, die der Polizei Hinweise auf die unbekannten Diebe geben können. „Wir haben bis zu den Garagen, die neben der Kita sind, eine Spur mit abgefallener Deko gefunden. Da muss offensichtlich ein Auto gestanden haben, in das der geschmückte Baum eingeladen wurde“, schildert Katrin Oberberg ihren Eindruck. Schon im November hatten die Kinder eifrig Weihnachtsbaum-Schmuck aus Naturmaterialien hergestellt, um den Weihnachtsbaum während der Weihnachtsfeier Anfang Dezember zusammen mit ihren Eltern und den Mitarbeitern der Kita zu schmücken. „Die Kinder waren so stolz auf ihren Weihnachtsbaum und sind jetzt natürlich sehr traurig“, berichtet Katrin Oberberg: „Eines der Mädchen hat gleich gefragt, ob man die Diebe nicht endlich schnappen kann. Schließlich wurde ja bereits im Sommer bei uns in der Kita eingebrochen.“ 16 Bilder Abends im Advent – so schön leuchtet Wermelskirchen in der Vorweihnachtszeit 16 Bilder Foto: Stephan Singer Damit, dass jemand einen geschmückten Weihnachtsbaum, der vor einer Tagesstätte steht, klaut und den Kindern damit die Freude nimmt, hat in der Einrichtung niemand gerechnet. „Einen Ersatzbaum werden wir vor Weihnachten jetzt nicht mehr aufstellen“, sagt die Leiterin. Hinweise zu den dreisten Weihnachtsbaum-Dieben nimmt die Polizei Rhein-Berg unter ☏ 02202 / 205-0 entgegen.

(sng)