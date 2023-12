Eisenbahnfreunde Wipperfürth Das Bürgerzentrum zeigte mit Modellbau-Landschaften eine kleine heile Welt

Bereits am Freitag haben die Eisenbahnfreunde das Bürgerzentrum in eine Modellbahnlandschaft verwandelt – mit einer H0-Anlage im Maßstab 1:87 und einer N-Anlage im Maßstab 1:160. Beide Landschaften haben ihre Fans. „Bei der H0-Anlage tragen die Vereinsmitglieder immer einzelne Module bei und wir planen im Vorhinein die Zusammenstellung“, erklärt Frank Berster. Die N-Anlag gehört hingegen größtenteils dem Verein: Frank Cramer von Clausbruch hat den den größten Teil der Landschaft gebaut – inklusive des Wipperfürther Bahnhofs der 1960er-Jahre. Was die Faszination des Modellbaus ausmache? „Das ganze Paket“, sagt Gernot Cramer von Clausbruch, „das Bauern, die Landschaften, die Technik.“ Frank Berster nickt: Es mache einfach Spaß, eine Welt zu bauen, wie es ihnen gefalle. „Jeder bringt eigene Erinnerungen oder Schwerpunkte mit ein“, sagt er. Moritz und sein Vater sind inzwischen weitergezogen zu der Anlage des Eisenbahnclubs der Wuppertaler Stadtwerke, die am Wochenende ebenfalls ihren Platz im Bürgerzentrum gefunden hat. „Eine LGB-Bahn im Maßstab 1:22,5“, erklärt Friedhelm Stuhlmann vom Eisenbahnclub. Landschaft und Fahrzeuge sind also deutlich größer. „Die Häuser haben wir größtenteils selbst gebaut“, erzählt Stuhlmann und deutet auf die brusthohe Anlage. Eine der großen Loks kann mit einer Fernbedienung in Bewegung gesetzt werden – auch von Kindern, die am Wochenende auf der Ausstellung unterwegs sind. Und so wird Moritz am Samstagnachmittag noch selbst zum Lokführer und bewegt die Eisenbahn mit vorsichtiger und sicherer Hand durch die Landschaft.