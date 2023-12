Zum Ferienbeginn in Wermelskirchen Kinderschutzbund spendiert 92 Mädchen und Jungen einen Kino-Nachmittag

Es ist eine Premiere: Wenn die Kinder in Wermelskirchen am 20. Dezember die Schulbücher zuschlagen, erwartet 92 von ihnen im Film-Eck ein ganz besonderer Start in die Weihnachtsferien. Der Kinderschutzbund spendiert dann Jungen und Mädchen ab acht Jahren einen Kino-Nachmittag – samt Freigetränk und Popcorn. „Wir wünschen uns einen schönen Nachmittag für die Kinder mit allem was zum Kino dazugehört“, sagt Ludwig Fein, Vorsitzender des Kinderschutzbundes.