Late-Night-Börse in Wermelskirchen : Kindergarten öffnet zum Shoppen in den Abendstunden

Wermelskirchen Viele Besucher bei „Late-Night-Börse“ im Gemeindehaus Heisterbusch

(resa) Für gewöhnlich sind Kinderkleiderbörsen keine entspannte Angelegenheit. Es ist voll, turbulent und während des Schlangestehens an der Kasse verlieren nicht nur die Kinder zuweilen die Geduld. Beliebt sind sie trotzdem – nicht zuletzt, weil es gut erhaltene Kinderkleidung und Spielwaren zum kleinen Preis gibt. Im Kindergarten Heisterbusch wollte der Förderverein der Veranstaltung einen neuen Anstrich verleihen und erfand deshalb die „Late-Night-Börse“ – angesprochen werden vor allem Frauen. Am vergangenen Freitag zog die siebte Auflage viele Besucher in den Kindergarten.

Und gleich am Eingang wurden sie ans Buffet eingeladen. Wer mochte, bekam ein Getränk. „Es ist wirklich eine gemütliche Angelegenheit“, befand Anna Orsogna. Die Väter oder der Babysitter passe Zuhause auf die Kinder auf und die Frauen würden sich über den geselligen Abend freuen. Und zwischen Imbiss und Klönen stöberten die Besucherinnen dann an den Ständen, fanden Schnäppchen und schmucke Einzelstücke und kauften eifrig ein. Premiere feierte in diesem Jahr ein Schulkind, das im heimischen Kinderzimmer aussortiert hatte und an einem kleinen Stand Spielzeug verkaufte.