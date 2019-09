Berufsfeuerwehrtag des Nachwuchses der Sankt-Florians-Jünger : Jugendwehr fährt 16 Einsätze in 24 Stunden

Zu einem "Feuer landwirtschaftlicher Betrieb" rückten die Kräfte der Jugendfeuerwehr nach Well zwischen Eipringhausen und Kuhle aus. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Beim Berufsfeuerwehrtag erlebte der Nachwuchs der Sankt-Florians-Jünger eine komplette Schicht der Wermelskirchener Brandbekämpfer. Realitätsnah simulierte Situationen sorgen für Herausforderungen.

In Well zwischen Eipringhausen und der Kuhler Heide war die von Regenschauern begünstigte Rauch-Entwicklung nicht zu übersehen, beißender Brandgeruch machte sich breit. Grund genug für aufmerksame Bürger, der Leitstelle diese Situation zu melden. Diese konnte Entwarnung geben, denn bei dem Brand eines Naturholz-Stapels handelte es sich um ein kontrolliert entfachtes Feuer. Beim Berufsfeuerwehr-Tag, kurz BF-Tag, der Jugendfeuerwehr erlebte der Nachwuchs der Sankt-Florians-Jünger eine möglichst realitätsnahe 24-Stunde-Schicht der hauptamtlichen Kräfte der Brandbekämpfer.

Aufgeteilt in zwei Gruppen, eine stationiert auf der Hauptwache Vorm Eickerberg und eine im Dabringhausener Gerätehaus an der Altenberger Straße, waren 14 Jugendliche mit von der Partie. „Dass Löschzüge bei größeren Brandlagen von verschiedenen Standorten aus zum Einsatzort anrücken, gehört in Wermelskirchen zur Realität des Feuerwehr-Alltags“, erläuterte der Stadtjugendfeuerwehrwart Uli Puschinski. So auch in Well, wohin ein Fahrzeug mit den Jugendlichen von der Hauptwache und eines aus Dabringhausen anrückte.

Info Quartier im ehemaligen Gerätehaus Kreckersweg Turnus Die Brandbekämpfer führten den Berufsfeuerwehrtag, der alle zwei Jahre stattfindet, zum fünften Mal durch. Quartier Um den Jugendlichen an ihren beiden Stationen nicht Hinweise auf einen bevorstehenden „Einsatz“ zu geben, hatte sich das Orga-Team im ehemaligen Gerätehaus Kreckersweg einquartiert.

Das Feuer des Holzhaufens bekamen die Jugendfeuerwehrkräfte unter der Profi-Leitung der Gruppenführer Tobias Hohmeier und Sebastian Engelke sowie der Maschinisten Simon Huckenbeck und Peter Wetze innerhalb einer halben Stunde in den Griff: Wasserversorgung auf dem „platten Land“ schaffen, Schläuche ausrollen, Löschen, das Holz zur Entdeckung verbliebener Glutnester auseinanderziehen und abschließende Kontrolle mit der Wärmebildkamera.

Einen „Fallstrick“ bauten die Organisatoren ein: Ein zweites, kleineres Feuer gut 100 Meter vom augenfälligeren entfernt galt es nicht zu übersehen. Das Konzept und die Planung der insgesamt 16 simulierten Einsätze innerhalb von 24 Stunden, die vom Auffinden einer vermissten Person im Wald bis hin zum nächtlichen Löschen von Mülleimer-Bränden reichten, hatte federführend Florian Fornahl mit Hilfe von Tim Blaschek (beide Freiwillige Feuerwehr) entwickelt.

Letzterer sagte im Gespräch mit dieser Redaktion: „Da steckt fast ein Monat Arbeit drin. Wir mussten das Material organisieren, haben Polizei sowie Leitstelle im Vorfeld informiert und die Feuerwehrleitung musste genehmigen, denn Sicherheits- und Landschaftsschutz-Aspekte dürfen nicht außer Acht gelassen werden.“

Von einem „Einsatz“, der den Nachwuchs an die Grenzen brachte, berichtete Florian Fornahl: „Bei einem simulierten Arbeitsunfall in Tente liegt das Kontergewicht eines Traktor auf dem Brustkorb eines Unfallopfers – in dem Fall natürlich eine Puppe.“ Dafür sei die Jugendfeuerwehr nicht ausgerüstet und habe entsprechend wenig Möglichkeiten: „Da muss Erste Hilfe her, der Rettungswagen mit Notarzt alarmiert und im Idealfall das Ding heruntergehoben werden.“

Die beiden 17-jährigen Finn Clouth (Elektriker-Auszubildender) und Philipp Alexander (Auszubildender bei einer Werkfeuerwehr) traten bereits im frühstmöglichen Alter von zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr ein und stellten fest: „Es ist spannend, einen tatsächlichen Einsatztag zu erleben. Wir können zeigen, was wir bei den Übungen gelernt haben und erleben eine Steigerung der Herausforderungen an uns.“ Beide wollen mit Erreichen der Volljährigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr Wermelskirchen aktiv werden.