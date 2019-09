Ausgelassene Feierstimmung beim WiW-Oktoberfest in der „Buche“. : Fleißiges „Rudern“ beim WiW-Oktoberfest

Buchholzen Ausgelassene Feierstimmung beim WiW-Oktoberfest in der blau-weiß dekorierten „Buche“ in Buchholzen. Die „Original Bergischen Gaudi-Buam“ heizten dem Publikum in Dirndln und Krachledernen ein.

Als die „Original Bergischen Gaudi-Buam“, die in der närrischen Zeit auch als die „Drei Colonias“ bekannt sind, Achim Reichels Party-Hit „Aloha Heja He“ anstimmten, gab es in der Gaststätte „Zur Buche“ in Buchholzen kein Halten mehr: Beim Oktoberfest des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) stellten sich die Gäste auf Sitzbänke und Stühle, warfen die Arme in die Höhe, setzten sich auf der Tanzfläche in eine lange Kette hintereinander, um so heftig im Takt zu rudern, als müssten jeglichen Gezeiten von Ebbe und Flut in stürmischer See überwunden werden. Mit 130 Besuchern war das WiW-Oktoberfest in der „Buche“ erwartungsgemäß ausverkauft.