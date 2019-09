Sponsorenlauf der Kindertagesstätte Bussardweg : Große Leistung auf kleinen Beinen

Dabringhausen Beim Herbstfest organisierte die Kita Bussardweg mit den Eltern einen Sponsorenlauf. Mit dieser und weiteren Aktionen soll Geld für ein Zirkusprojekt gesammelt werden.

Kurze Beine flitzten über die Tartan-Laufbahn im Straußenfarm-Stadion am Höferhof. Der Grund: Im Rahmen eines Herbstfestes organisierte die städtische Kindertagesstätte Bussardweg in Dabringhausen nebst Förderverein einen Sponsorenlauf. Dabei legten die Kindergartenkinder aufgeteilt in Gruppen von acht bis zehn Jungen und Mädchen auf der Laufbahn-Gerade innerhalb von zehn Minuten möglichst viele Strecken zurück. Diese Runden zählten die „Betreuer“ für jedes Kind. Diese hatten sich zuvor Spender gesucht, die entweder einen Betrag pro absolvierter Runde oder gleich einen Festbetrag stiften.