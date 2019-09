Der „Krämerladen“ will das Konzept der Produkte ohne unnötige Behältnisse forcieren und auf andere Geschäfte ausweiten. : Wettbewerb sucht Logo für unverpacktes Einkaufen

Der „Krämerladen“ will das Konzept der Produkte ohne unnötige Behältnisse forcieren und auf andere Geschäfte ausweiten.

Jochen Schmees betreibt den Unverpackt-Laden in Wermelskirchen.

Wermelskirchen Der Wermelskirchener „Krämerladen“ will das Konzept der Produkte ohne unnötige Behältnisse forcieren und auf andere Geschäfte ausweiten. Zu dieser Aktion habe ihn nicht zuletzt das Engagement von Sabrina Serra-Deppe inspiriert, betont Jochen Schmees. Für den WiW-Vorsitzenden Dankmar Stolz ist jede Initiative im Sinne der Umwelt begrüßenswert.

(sng) Als erster Einzelhändler in Wermelskirchen bekam Jochen Schmees vom „Krämerladen“ an der Kölner Straße mit seinem „Unverpackt einkaufen“-Konzept den Aufkleber „Plastikfrei – wir sind dabei“ von Sabrina Serra-Deppe überreicht. Schmees lobt das Engagement der jungen Dame: „Sabrina ist fleißig in der Stadt unterwegs.“