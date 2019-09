Southeastern statt „The Porters“ in Wermelskirchen : Die pure Lust am Musizieren

Wermelskirchen Das Duo Southeastern sprang kurzfristig für ein Konzert im Haus Eifgen ein.

Eigentlich sollte die Düsseldorfer Folk-Punk-Band The Porters am Freitagabend im Haus Eifgen ihre neue CD vorstellen. „Das scheiterte jedoch daran, dass besagte CD nicht zeitgerecht fertig geworden ist. Die Band hat sich dann dafür entschieden, die bereits gebuchten Konzerte abzusagen – deswegen mussten wir kurzfristig für Ersatz sorgen“, sagte Michael Dierks vom Haus Eifgen. Den hätte man auch schnell gefunden – das Duo Southeastern, bestehend aus Sängerin Babsi Nitsche aus Wermelskirchen und dem Bonner Gitarristen Patrick Sühl, präsentierte den rund 40 Besuchern, eine gelungene Mischung aus Folk, Pop und klassischer Duo-Singer-Songwriter-Musik, die vor allem vom tollen Gesang der beiden jungen Musiker lebte.

Das, was Southeastern da auf die Bühne im Haus Eifgen brachten, war die pure Lust am Musizieren. Etwa mit „Love Me Anyway“ von Pink, das Babsi Nitsche erst am Tag vor dem Auftritt kennengelernt hatte, aber dennoch bravourös zur Klavierbegleitung von Patrick Sühl sang. Oder mit Alanis Morissettes wohl größtem Hit „Ironic“, bei dem die Sängerin vor allem durch ihre dunkel eingefärbte Stimme zu begeistern wusste, während sich ihr Mitmusiker, jetzt wieder an den sechs Saiten, gesanglich in die enorm hohen Höhen der zweiten Stimme schwang.