Acts kommen beim Publikum besonders gut an : „Das Haus Eifgen ist ein echtes Kulturzentrum“

Wermelskirchen Michael Dierks von der Kulturinitiative Wermelskirchen spricht im BM-Interview über das erste Halbjahr im Haus Eifgen, den Planungsaufwand und die Grenzen in der Ausrichtung des Programms.

Im Haus Eifgen gibt es keine Sommerpause – warum eigentlich nicht?

Dierks Es hat sich schlicht nicht ergeben. Früher haben wir ja nur die Blues-Sessions organisiert, die liefen auch immer ohne Sommerpause durch. Und im Haus Eifgen gibt es jetzt genug Anfragen – auch für Vermietungen – im ganzen Jahr, so dass sich die Frage nach einer Pause gar nicht stellt.

Wie ist denn das Fazit der ersten Jahreshälfte?

Dierks Es gab einige Veranstaltungen mit einem sehr hohen kulturellen Anspruch – was leider meist mit eher geringer Zuschauerzahl einhergeht. So etwa die beiden Mädels von „Katiju“ aus Dresden, die mit ihrer großartigen Darbietung leider vor nur 13 Zuschauern auftreten mussten. Die werden wir aber auf jeden Fall wieder buchen, denn die Besucher, die da waren, sind schlicht begeistert nach Hause gegangen.

„Birth Control“ war hingegen sehr gut besucht – das weiß man auch im Vorfeld. Und die fünf Italienerinnen von „Strange Kind Of Women“ waren mit ihrer Deep-Purple-Show natürlich auch ein großartiges Konzert vor ausverkauftem Haus.

Eine außergewöhnliche Geschichte, mit der wir im Vorfeld gar nicht so gerechnet haben, war der Texaner Seth Walker. Das war ein überraschend gutes Konzert. Manchmal wissen wir im Vorfeld eben nicht, was vom Publikum her passieren wird, obwohl wir durchaus ein Stammpublikum haben, das zu vielen Konzerten kommt.

Was kam denn beim Publikum besonders gut an?

Dierks Das waren die genannten Acts. Was hingegen überhaupt nicht geklappt hat, waren die Argentinier von Lilo Molina. Das hat so überhaupt nicht dem entsprochen, was wir erwartet haben. Das gibt es dann natürlich auch.

Aber es ist schon die Mischung aus Session, Konzerten und ruhigeren Angeboten, die es ausmacht?

Dierks Ja, das stimmt. Der Mix macht’s wirklich! Und wir haben immer mehr Zuspruch von Leuten aus dem Ruhrgebiet, der Eifel und dem Sauerland. Die kommen teils speziell wegen einzelner Konzerte nach Wermelskirchen.

Wie lange planen Sie im Voraus?

Dierks Wir sind jetzt, etwa zur Jahreshälfte, eigentlich schon ein wenig zu spät dran, denn wir müssten schon mit etwa 50 Prozent für 2020 durch sein. Es gibt aber auch schon die ersten Anfragen für 2021. Wir halten uns damit aber im Moment noch etwas zurück, weil wir das ganze Programmraster etwas übersichtlicher strukturieren und straffen möchten. Das ist eine Aufgabe, die jetzt ansteht. Damit weiß die Zielgruppe: Das ist mein Tag, das ist mein Genre. Auch der Mix zwischen eintrittsfreien Konzerten und Eintrittskonzerten muss etwas ausgewogener werden. Denn es geht auf Dauer nicht, dass pro Woche zwei oder gar drei Konzerte mit Eintritt stattfinden.

Wie aufwändig ist die Planungdes Programms?

Dierks Das ist sehr aufwändig. Für mich ist das ein Vollzeitjob mittlerweile. Seit 2014 bin ich aus dem Beruf ausgestiegen und kümmere mich um die Buchungen. Im Vorjahr waren es 120 Veranstaltungen, davon 105 mit konzertantem Charakter. Das habe ich in den vergangenen zwei Jahren zu 90 Prozent alleine gestemmt – abgesehen vom Thekenteam und der Hausverwaltung. Das ist ein eigenes, tolles Team, das sich genau darum kümmert. Sicher, es gibt immer mal Hilfe beim Booking und so, aber abgesehen vom Jazz, um den kümmert sich Michael Regenbrecht, liegt das alles in meiner Verantwortung. Wir haben jetzt aber dennoch ein Booking-Team gegründet, mit acht Leuten, um das ein wenig auf mehrere Schultern zu verteilen.

Wie kommen Sie eigentlich an die Bands für die Sessions?

Dierks Ganz einfach, die melden sich bei uns. Michael Regenbrecht hat gute Kontakte im Jazz, ansonsten melden die Bands sich aber tatsächlich bei uns.

Haben Sie einen persönlichen Wunsch, wer im Haus Eifgen auftreten soll?

Dierks Ich will mich da gar nicht so gezielt auf bestimmte Bands festlegen. Ich sag mal so: Wenn man die Bands und Künstler nicht anspricht, weiß man nie, wie und ob sie reagieren. Ich denke dabei etwa an die Wohnzimmerkonzerte von „Die Toten Hosen“. Oder ich habe kürzlich ein YouTube-Video von Sting gesehen, der hat auf einer Gartenparty gespielt.

Wir hatten ja schon mal ein Konzert mit Henrik Freischlader, der war sehr teuer, aber auch sehr gut. Wir gehen solche Kategorien aber schon an. Im November wird etwa eine Joe-Cocker-Tribute-Band hier sein – die Musiker haben Joe Cocker bei einem RTL-Auftritt komplett begleitet.

Wie kommt denn das Wohnzimmer-Flair bei den Künstlern an?

Dierks Die Bühne ist in der Tat ungewöhnlich und kommt gut an. Dazu kommt allerdings: Aus irgendeinem Grund ist auf der Bühne ein wahnsinnig guter Sound und das freut die Bands und Künstler natürlich sehr. Das merkt man im Publikum gar nicht mal so sehr. Wir bekommen auch viele Kommentare von Musikern, die sich sehr lobend über unser Haus äußern.

Was ist für Sie das besondere Flair im Haus Eifgen?

Dierks Ich sehe es als ein Haus mit vielen Überraschungen und Möglichkeiten, von denen wir vielleicht noch gar nichts wissen. Das geht vom Kinder- und Jugendbereich über Workshops, Feste und Feiern, Workshops bis hin zu den Konzerten. Das Haus Eifgen ist ein echtes Kulturzentrum.

Wie ist denn der Stand in Sachen Genossenschaft?

Dierks Damit sind wir praktisch durch, der Kaufvertrag liegt seit Anfang September vor, die finanziellen Voraussetzungen intern wie extern sind erreicht, das heißt: die Finanzierung steht, und wir haben auch die amtsgerichtliche Eintragung als Genossenschaft beantragt. Wenn das erledigt ist, dann können wir am 1. Oktober das „Uns-gehört-die-Hütte-Fest“ feiern.

Wird es denn bei der grundsätzlichen Ausrichtung des Programms bleiben?