Häuser aus 50er Jahren werden wärmegedämmt : Gewag investiert 2,3 Millionen Euro in energetische Sanierung

Die Gewag lässt Mietshäuser an der Stettiner und Danziger Straße energetisch sanieren. Foto: Solveig Pudelski

(pd) Die Remscheider Wohungsbaugesellschaft Gewag investiert in ihren Bestand in Wermelskirchen: Die Mietshäuser an der Danziger Straße 3 bis 7 sowie an der Stettiner Straße 24 bis 32 werden energetisch saniert.

Das Investitionsvolumen umfasst 2,3 Millionen Euro, sagt Wiltrud Willing, Architektin und ab 1. Oktober technische Abteilungsleiterin bei der Gewag, auf Nachfrage dieser Redaktion. Zu der Sanierung gehöre die Fassadendämmung, die Dämmung von Dachböden und Kellerräumen, den Einbau neuer Fenster. Die Mieter werden zwar eine höhere Kaltmiete zahlen, aber kräftig bei den Heizkosten sparen.

Die Häuser an der Stettiner Straße erhalten zum großen Teil neue, vorgestellte Balkone. Insgesamt werden 51 Wohneinheiten aus dem Baujahr 1957 mit 1917 Quadratmetern Wohnfläche energetisch auf einen aktuellen Stand gebracht.