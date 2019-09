Stellvertretender Chefredakteur stellte sich den Fragen : Bild-Journalist über seinen Glauben

Wermelskirchen Daniel Böcking war zu Gast bei der siebten Brotzeit in der Evangelischen Freien Gemeinde an der Neuschäferhöhe.

So viel vorneweg: Wenn die Evangelische Freikirchliche Gemeinde an der Neuschäferhöhe zur Brotzeit auftischt, dann macht sie das mit so viel Liebe zum Detail und Gastfreundschaft, dass es nicht wundert, dass die Abende für Leib und Seele meist ausverkauft sind. Über die Gäste freilich darf man geteilter Meinung sein – jedenfalls seit am Freitag der stellvertretende Bild-Chefredakteur Daniel Böcking auf der Bühne Platz nahm. Nun ist ja ein Beruf bloß ein Beruf. Aber die Bildzeitung ist eben die Bildzeitung – keine Tageszeitung hat eine höhere Auflage in Deutschland, aber daneben stehen häufige Rügen des Presserats wegen Missachtung von Persönlichkeitsrechten, mangelnder Beachtung der journalistischen Sorgfaltspflicht und vorschneller Verurteilung von Verdächtigen. Vermutlich hätte es Daniel Böcking also eher nicht auf die Interview-Couch in der EFG geschafft – hätte er nicht vor sechs Jahren zum Glauben gefunden und danach zwei Bücher und etliche Artikel darüber geschrieben. Und weil dieses Spannungsfeld – zwischen Bild-Journalist und bekehrtem Christ – offensichtlich Fragen aufwirft, wird Böcking seitdem in Gemeinden eingeladen