Stammgäste sichern die Existenz in Dabringhausen : Im Freibad läuft’s unkompliziert

Schwimmmeisterin Svenja Hirschhausen ist in der zweiten Saison in Folge in Dabringhausen im Einsatz und möchte gerne in 2021 wieder kommen. Foto: Stephan Singer

Dabringhausen Bislang können sich die Aktiven im Freibad Dabringhausen nicht über Besucherströme freuen. Vor allem Stammgäste kommen regelmäßig, wetterbedingt fehlen die Käufer von Tageskarten. Immerhin: Die Krake darf wieder der „Held“ für die Kinder sein.

Die ehrenamtlich Aktiven im Freibad Dabringhausen blicken zwiegespalten auf die erste Halbzeit der Bade-Saison in den Sommerschulferien zurück. Dabei drückt der Schuh vor allem beim Blick auf das Wetter, denn die ersten drei Wochen der Öffnung des Waldbades an der Linnefe waren nicht von badefreundlicher Witterung geprägt – bewölkte, regnerische und vergleichsweise kalte Tage lockten nur wenige Besucher. „Uns fehlen bei schlechtem Wetter die Käufer von Tagestickets, die aus dem Umland kommen. Die bringen bei echtem Sommer-Wetter guten Umsatz“, erläutert Kurt Genz, Vorsitzender des Fördervereins Freibad Dabringhausen (FFD), der den Schwimmverein (SVFD) als Bad-Betreiber unterstützt.

Am vergangenen Wochenende gab es dazu die ersten Ansätze, was sich gleich an der Freibad-Kasse niederschlug. So waren am Samstagnachmittag 200 Badegäste gekommen, davon 60 mit Tageskarte. Aber, so der FFD-Vorsitzende: „Die Besucherzahlen waren bisher wetterbedingt enttäuschend.“