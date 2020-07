Corona-Krise in Radevormwald : Corona-App stößt bei Senioren auf Interesse

Ein Mann schaut sich die Corona-Warn-App auf seinem Smartphone an. Mithilfe der App werden Bürger benachrichtigt, sollten sie sich in der Nähe eines an Corona Erkrankten aufgehalten haben. Foto: dpa/Michael Kappeler

Radevormwald Der Trägerverein „aktiv55plus“ wirbt für die Nutzung der Warn-App. Viele Ältere haben aber Respekt vor der für sie neuen Technik. Der Vorsitzende des Seniorenbeirates, Wolf-Rainer Winterhagen, hat den Eindruck, dass die Älteren zwar vorsichtiger im Umgang mit Corona sind, dafür aber weniger Datenschutzbedenken haben.

Das Interesse ist vorhanden, aber auch der Respekt und die Scheu vor der neuen Technik. Die Corona-App ist bei den älteren Menschen in Radevormwald durchaus ein Thema. Das hat Kyra Springer von „aktiv55plus“ festgestellt. Der Trägerverein kümmert sich in Radevormwald unter anderem um die Senioren- und Pflegeberatung.

Probleme Wer Hilfe bei der Installation der Corona-Warn-App braucht oder technische Fragen zu anderen Problemen rund um Handy, Smartphone, Tablet oder Laptop hat - für den bietet „aktiv55plus“ auch im August wieder Sprechstunden an. Termine sind jeweils donnerstags, 16 bis 18 Uhr, 6. und 20. August, in der Cafeteria im Hürxthal, Haus der Begegnung, Schlossmacherplatz. Bei diesem Angebot handelt es sich um eine offene Sprechstunde, zu der die Ratsuchenden gerne auch ihre Geräte mitbringen dürfen, damit ihnen kompetent geholfen werden kann.

Mit gemischten Gefühlen sieht Wolf-Rainer Winterhagen die Corona-App. Der Vorsitzende des Seniorenbeirates hat die App zwar auf seinem Smartphone, aber persönlich ist er vom Erfolg noch nicht überzeugt. „Bislang haben sich nur 300 Menschen freiwillig gemeldet und ihre Angaben in die App eingespeist – von 16 Millionen, die die App runtergeladen haben“, sagt er. Das sei noch nicht sehr effektiv. Würden die Meldungen automatisch über die Gesundheitsämter in die App gespielt, wäre das sicher besser und verlässlicher. Die Freiwilligkeit stört ihn. Auch an der Technik hapere es noch: So müsste bei Android die Standortermittlung von Google immer eingeschaltet sein, beim I-Phone nicht. „Das sind viele kleine Hindernisse einer App, die zu spät und zu unausgereift auf den Markt gekommen ist“, sagt Winterhagen.