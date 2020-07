1000 bunte Exemplare aus Stoff : Erst Masken genäht, dann 2000 Euro gespendet

Dhünn Katharina Saggiomo, Katharina Puschmann und Sofia Sgarra übergeben Spende an die Kinderkrebshilfe. Es kamen sogar Anfragen von Auswanderern aus anderen europäischen Ländern.

Sie haben unzählige Stunden im Gartenhaus verbracht, drei Nähmaschinen sind ihnen unter den Händen verglüht und sie konnten sich vor Anfragen kaum retten: Katharina Saggiomo, Katharina Puschmann und Sofia Sgarra haben Masken genäht. Die bunten Exemplare aus Stoff kamen so gut an, dass am Ende sogar Anfragen von Auswanderern aus anderen europäischen Ländern per Laptop das Gartenhaus in Dhünn erreichten.