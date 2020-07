Konzertreihe in Wermelskirchen : „Couchgeflüster reloaded“ wird bis zum Jahresende fortgesetzt

Konzertreihe in Wermelskirchen

Musiker Danny Latendorf spielte in der Kleinen Halle der Katt. Foto: Anne Orthen (ort)

Wermelskirchen Danny Latendorf spielt beim zweiten Abend der Katt-Konzertreihe auf – 30 Besucher sehen und hören zu. Im Vorprogramm die Wermelskirchenerinnen Kathy Odendahl und Emma Schöller.

Bei der zweiten Auflage der Reihe „Couchgeflüster reloaded“ gastierte Sänger und Gitarrist Danny Latendorf in der Kleinen Halle der Kattwinkelschen Fabrik. Mit 30 Zuschauern kamen nicht so viele Besucher wie bei der Premiere der Reihe im Monat zuvor, wo die maximal mögliche Anzahl von 50 Besuchern erreicht wurde. „Das ist völlig okay und bestimmt aufgrund der Schulferien so“, vermutet Kolja Pfeiffer vom Kinder- und Jugendbereich der Kattwinkelschen Fabrik: „Es ist immer schwierig für eher unbekannte Künstler, eine Bühne vor zahlendem Publikum zu schaffen.“