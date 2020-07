In Wermelskirchen : Engagement gegen Lärm – Bürgerin erhält Drohbrief

Halzenberg Ein unbekannter Briefeschreiber droht einer Frau aus Halzenberg damit, dass ihr Eintreten gegen den Motorradlärm „nicht unbedingt dem eigenen Wohlbefinden“ diene. Sie hat Anzeige erstattet.

Damit hatte die Halzenbergerin nicht gerechnet, als sie bei einem Ortstermin in ihrer Hofschaft an der L 409 mit dem Landrat in eine laufende Kamera sprach und sich kritisch zum Motorradlärm äußerte. Jüngst nämlich fand sie einen Brief in ihrem Briefkasten, der ihr die Sprache verschlug: „Darin wird meiner Familie und mir ganz deutlich gedroht“, sagte die Frau, die ihren Namen öffentlich nicht nennen möchte, die aber der Redaktion bekannt ist.