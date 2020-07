DJs legen in Weeze auf : Mini-Parookaville bei bestem Wetter gestartet

WEEZE 100 Fans statt 70.000 Besucher, das sind die Zahlen zur abgespeckten Version des Parookaville-Festivals. Doch auch im Kleinformat kam das Event bestens an.

Mit einer Mischung aus ausgelassener Gartenparty und Open-Air-Disco ist die Miniatur-Ausgabe von Parookaville am Freitag gestartet. Wegen der Corona-Pandemie musste das ganz große Megaspektakel, wie berichtet, abgesagt werden.

Doch so ganz wollten die Organisatoren nicht auf Musik am Festivalwochenende verzichten. So wurde kurzerhand eine coronasichere Variante auf die Beine gestellt. 100 Fans durften bei den Live-Sets der DJs dabei sein, die exclusiv für Live-Streams in Weeze auflegten.

Durch roten Bodenbelag waren die verschiedenen Party-Parzellen markiert, in denen jeweils vier Freunde gleichzeitig feiern durften. Die Stimmung war bestens, weil auch das Wetter mitspielte. Eingebettet war das Ganze in eine Miniaturausgabe der großen Festivalstadt, so dass auch die Kulisse passte.

Zu sehen war die Parooka-Church, in der am Samstagmittag die echte Hochzeit von Sabrina und Marvin stattfindet. Trauzeuge wird Topic sein, der am Freitag bereits als DJ dabei war und offenbar auch richtig viel Spaß an der Sache hatte.

Am Abend wird Mini-Parookaville fortgesetzt. Um 19 Uhr spielt Lari Luke, ab 20.15 Uhr Alle Farben, ab 21.30 Uhr Fedde Le Grand, ab 22.45 Uhr W&W und ab Mitternacht Brennan Heart.

Zu sehen ist das Ganze ab 18 Uhr im Live-Stream bei www.parookaville.com.

