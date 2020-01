Blickpunkt Wirtschaft : Fotokunst in Volksbank-Filiale

Volksbank-Filialleiter Marcel Mutz (h.) betrachtet mit den beiden Fotografen Dirk Marx (M.) und Lars Wilhelm die Fotos. Foto: Volksbank. Foto: Volksbank (jümo)

Wermelskirchen Die schönsten Seiten von Wermelskirchen sind seit Kurzem in der Volksbank-Filiale in der Telegrafenstraße zu entdecken. Großformatige Fotos schmücken die Wände: Markt und Stadtkirche bei Nacht, die Coenenmühle im Schnee, Sonnenaufgang an der Dhünn-Talsperre.

Echte Hingucker, zumal in dieser Größe. „Uns war es wichtig, nicht irgendwelche Kunst auszusuchen, sondern Bilder, die zeigen, wo wir und unsere Bank zu Hause sind“, sagt Filialleiter Marcel Mutz. „Hier in Wermelskirchen.“