Spendenaktion : Bürgermeister kassiert 1000 Euro für Jugendprojekt

Der Bürgermeister an der Kasse: Lidl-Mitarbeiterin Violeta Stankovic (2.v.r.) weist ihn ins Kassieren ein. Foto: Deborah Hohmann

Wermelskirchen Bürgermeister Rainer Bleek setzte sich zur Wiedereröffnung des LIDL-Marktes an der Thomas-Mann-Straße für 20 Minuten an die Kasse. Die Summe, die er kassierte, spendete das Unternehmen an den Jugendfreizeitpark.

Als der Karton mit 20 Joghurts unterschiedlicher Sorten auf dem Band näher rückt, wird der Gesichtsausdruck noch eine Spur konzentrierter: Aber für Bürgermeister Rainer Bleek gibt es kein Pardon, auch er muss die Ware „sortenrein“ abkassieren. Und das so schnell wie möglich: Denn die Summe, die er in den 20 Minuten, die er am Donnerstagmorgen an der Kasse in der just wiedereröffneten Lidl-Filale an der Thomas-Mann-Straße sitzt, kassiert, rundet Lidl auf und spendet sie an den Jugendfreizeitpark. Der soll noch in diesem Jahr in direkter Nachbarschaft zur Filiale gebaut werden.

„Macht Spaß“, sagt Bleek zwischendurch. Mehr ist erstmal nicht drin, schließlich hat er zu tun. Die Schlange an seiner Kasse wird länger, und obwohl die Kassen links und rechts neben ihm frei sind, nehmen die meisten Kunden die längere Wartezeit in Kauf. „Das zeigt, dass die Menschen hinter der Idee des Jugendfreizeitparks stehen“, sagt Stadtjugendreferentin Katja Töbelmann. Das bestätigt auch Nadine Flüchter von der Lidl-Immobilienabteilung. „Die Kunden haben morgens schon auf den Bürgermeister gewartet und sich Mühe gegeben, die Einkaufswagen gut zu füllen“, erzählt sie. „Man merkt, dass die Leute sich mit einer solchen Aktion für die Jugendlichen in der eigenen Stadt identifizieren.“

Flüchter hat die Erweiterung der Filiale von der Idee bis zur Umsetzung begleitet. So wurde die Verkaufsfläche durch einen Anbau stark vergrößert, wodurch die Gänge sehr lang sind und mehr Platz für Ware bieten. Auch die Aufenthalts- und Umkleideräume für die Mitarbeiter seien vergrößert worden. „Jetzt sind wir aber froh, dass es wieder losgeht“, sagt Filialleiter Rupert Simmerl, der seine 29 Mitarbeiter in den vergangenen dreieinhalb Wochen beurlaubt oder in anderen Filialen untergebracht hat. Auch ihm liegt das Jugendprojekt am Herzen. „Die Jugend ist unsere Zukunft – nicht nur als Kunden, sondern auch als Mitarbeiter.“ Es sei nämlich gar nicht immer so einfach, in Wermelskirchen Personal zu finden. Umso mehr freut er sich auf den neuen Auszubildenden, der im August seine Lehre zum Einhandelskaufmann bei ihm beginnt.