Neue Ansprechpartnerin für 2000 Kunden in Mettmann : Volksbank-Filiale hat eine neue Chefin

Neue Ansprechpartnerin für 2000 Kunden in Mettmann

Christina Rengers ist neue Filialleiterin der Volksbank in Mettmann. Foto: Volksbank im Bergischen Land/Bettina Osswald 2019_mail@photog

Mettmann Christina Rengers ist verantwortlich für ein Team von sieben Mitarbeitern und 2000 Kunden.

(arue) Christina Rengers ist das neue Gesicht der Volksbank in Mettmann. Die 41-Jährige hat zum 1. Juli die Leitung der Filiale an der Poststraße übernommen. Das berichtet jetzt Kristina Hellwig, Leiterin Unternehmenskommunikation, in einer Pressemitteilung. Die Filiale Mettmann der Volksbank betreut demnach aktuell knapp 2000 Kunden.