Lesung mit Musik in Wermelskirchen : Spannende Geschichten aus dem Leben eines Seefahrers

Hans Martin Stier mit seiner „Shipping Company“. Foto: Agentur Kramer

Wermelskirchen Ein TV-Star liest und wird dabei musikalisch live begleitet – „60 000 Seemeilen Geschichten und Musik“: So lautet das aktuelle Bühnenprogramm von Schauspieler und Sänger Hans-Martin Stier. Zusammen mit der dreiköpfigen Formation „Shipping Company“ ist er am Freitag, 7. Februar, zu Gast in der Kattwinkelschen Fabrik.

Als 17 Jähriger fuhr Stier in den 1960er Jahren bei der Handelsmarine zur Seen. Er wollte eigentlich Kapitän werden. In seiner insgesamt sechsjährigen, weltweiten Fahrtzeit, anfangs als Schiffsjunge und später als Boots- und Steuermann, war er in Ländern wie Australien, Brasilien und den Philippinen.

Heute gehört Hans-Martin Stier „zu den charismatischsten deutschen Schauspielern unserer Zeit“, der den meisten aus Produktionen wie dem „Tatort“, „Soko Köln“, „Hausmeister Krause“ und „Himmel über Berlin“ bekannt ist. Neben dem Schauspiel ist er schon immer ein leidenschaftlicher Musiker gewesen. Zusätzlich schreibt der TV-Star auch noch und zwar autobiografische Geschichten aus seinem Leben.

Begleitet wird er während seiner Lesung von seiner Band „Shipping Company“ mit Stefan Kaspring (Keyboard), Thom Brill (Gitarre, Vocals) und Thomas Lensing (Percussion, Vocals). „Zuhörer erwartet eine packende Mischung aus Lesung und Konzert, die das Publikum in den Bann zieht“, teilt der Veranstalter mit. Und ergänzt, „die musikalische Untermalung der Band lässt die Geschichten lebendig werden und verleiht ihnen eine unnachahmliche, dichte Atmosphäre.“