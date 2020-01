Kommunalwahl in Wermelskirchen : Für einige wenige Bürger ändert sich der Wahlbezirk

Wermelskirchen In zwei Wahlbezirken wird die zulässige Abweichungsquote von der durchschnittlichen Zahl der Einwohner beziehungsweise Wahlberechtigten überschritten, die nach dem jüngsten Urteil des Verfassungsgerichtshofs nur noch 15 Prozent statt wie bisher 25 Prozent beträgt.

Der Wahlausschuss hat am Montagabend dem Vorschlag der Stadtverwaltung zur Einteilung der Wahlbezirke zugestimmt. Damit ändern sich die Wermelskirchener Wahlbezirke 2, 12 und 18. In Bezirk 2 und 18 wird die zulässige Abweichungsquote von der durchschnittlichen Zahl der Einwohner beziehungsweise Wahlberechtigten überschritten, die nach dem jüngsten Urteil des Verfassungsgerichtshofs nur noch 15 Prozent statt wie bisher 25 Prozent beträgt. In Bezirk 12 liegt die Zahl der Wahlberechtigten knapp unter der Höchstgrenze. Um die gesetzlich geforderte Größengleichheit der Wahlbezirke zu sichern, werden aus den drei Bezirken einige wenige Straßen in jeweils benachbarte Wahlbezirke verschoben.