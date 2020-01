Nahversorgung in Wermelskirchen : Ehrenamtliche des SuBS sollen Norma-Schließung auffangen

Nahversorgung in Wermelskirchen

Wermelskirchen Bürgermeister und Seniorenbeirat beraten über Unterstützung für alte Leute.

Der letzte Supermarkt mitten im Zentrum der Stadt schließt Ende Februar: Dann muss die Norma-Filiale an der Eich den Vorbereitungen für die Bauarbeiten am Loches-Platz weichen. Weil der Supermarkt aber von vielen Menschen älteren Semesters und auch von Kunden mit körperlichen Behinderungen genutzt werde, hat Bürgermeister Rainer Bleek Kontakt zum Seniorenbeirat aufgenommen – um eine Lösung für die Übergangszeit zu finden. Darüber informierte Beiratsvorsitzender Werner Allendorf während der Sitzung. Der Bürgermeister habe angefragt, ob der „Senioren- und Behindertenservice“ (SUBS) während der Bauzeit ehrenamtliche Unterstützung leisten könne. „Fest steht: Senioren sollen sich nicht alleine gelassen fühlen, wenn die Einkaufsmöglichkeit am Loches-Platz erstmal wegfällt“, befand Allendorf. Viele ältere Menschen könnten keine längeren Wege mit schweren Einkaufstaschen bewältigen.