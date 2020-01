Papiergestaltung in Wermelskirchen : Kreativ entspannen statt digitaler Stress

Tente Sabine Rudersdorf malt – mal mit ihren Kindern und mal alleine in ihrem gemütlichen Schuppen. Und damit liegt sie im Trend, der Selbstgemachtes wieder zu schätzen weiß. Lustige, kleine Monster haben es ihr besonders angetan.

Und auf dem Papier entstehen kleine, selbstgemachte Kunstwerke, dazu fröhlich geschwungene Worte in kunstvollen Buchstaben – das inzwischen viel beachtete Handlettering. An dem gemütlichen Küchentisch sind die Drei in ihrem Element und für einen Augenblick wie in einer anderen Welt. Da gibt es kein Richtig und Falsch, keine Vorgaben, sondern nur Phantasie und Entspannung. „Wenn Kinder einer Katze drei Ohren, zwei Schwänze oder ein blaues Gesicht malen, dann ist das völlig in Ordnung“, sagt sie. Ihr Credo: „Du bist der Chef deines eigenen Bildes.“ Das vermittelt sie ihren eigenen Kindern und das vermittelt sie auch den Jungen und Mädchen, die sie zum Malkursus einlädt, um ihnen zu helfen, die Bilder aus ihren Köpfen aufs Papier zu bringen.

„Es ist ein positiver Trend, dass viele Menschen wieder zum Malen und Basteln finden“, sagt Sabine Rudersdorf, „man möchte wieder etwas mit den eigenen Händen erschaffen.“ Im Grunde sei das ein Gegenpunkt zu der immer schneller werdenden, digitalen Welt. „Wenn wir malen, dann liegt darin viel Herzblut“, sagt sie, „und am Ende haben wir etwas in der Hand.“ Auch deswegen weiß die zweifache Mutter, diese Kreativität in ihrem Leben zu schätzen. Das sei schon früher als Kind so gewesen. „Jetzt habe ich es wiederentdeckt“, sagt sie. Schon als Mädchen habe sie immer einen Block und einen Stift in der Tasche gehabt. „Und ich merkte, dass die Bilder aus meinem Kopf auch so auf dem Papier landeten“, erzählt sie. Das kam ihr im Kunstunterricht zugute und auch später in der Ausbildung zur gestaltungstechnischen Assistentin. „Aber im Beruf habe ich dann vor allem am Computer gearbeitet“, sagt sie. Dann kamen die Kinder. Und mit ihnen fand Sabine Rudersdorf zurück zu Stiften und Farben. „Ich habe einfach mit ihnen gemalt und mich daran erinnert, wie gut mir das immer getan hat“, sagt sie. Weil ihr die Bilder so gut gelangen, weil sich immer öfter die lustigen, kleinen Monster in ihren Zeichenblock und dann auf das Papier stahlen, meldete sie sich irgendwann zu ersten Kreativmärkten an. Ihr Mann hatte ihr Mut gemacht, ihre Bilder und Karten auch zu zeigen. „Ich bin nicht der Typ Rampensau“, sagt sie und lacht, „das fiel mir sehr schwer, zumal man ja auch viel von sich hergibt.“ Aber den Menschen gefielen die kleinen Bilder und Gestalten, die am Küchentisch entstanden waren. Sie wünschten sich eigene Monster mit typischen Charakterzügen, besondere Schriftzüge. Und Sabine Rudersdorf malt. „Manchmal muss ich nur in den Spiegel sehen, und mir fällt ein neues Monster ein“, erzählt sie und zeigt eine ihrer Lieblingsgestalten. Das grantige, grüne „Hunger-Monster“ hält Messer und Gabel in die Luft. „So bin ich, wenn ich Hunger habe“, sagt sie und lacht. Grün sei ihre Lieblingsfarbe – aber manchmal würden Monster eben auch nach Rot schreien oder sich ein Blau wünschen.