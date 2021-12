Entwicklung der Pandemie : 23 Neuinfizierte in Wermelskirchen

Wermelskirchen Am Montag meldet der Rheinisch-Bergische Kreis 206 neue Corona-Fälle, davon 23 in Wermelskirchen. Die Sieben-Inzidenz sinkt indes weiter.

Der Rheinisch-Bergische Kreis meldet am Montag 206 weitere bestätigte Corona-Fälle, die am Wochenende bekannt wurden. Davon entfallen 23 neue Fälle auf Wermelskirchen. Kreisweit sind derzeit insgesamt 1860 Personen infiziert, 2366 Menschen befinden sich im Kreis in Quarantäne. In der Stadt sind derzeit 224 Personen infiziert, in Quarantäne befinden sich aktuell 249 Wermelskirchener.