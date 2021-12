Last Minute-Präsente : Weihnachtsgeschenkideen aus Wermelskirchen

Für Wermelskirchener, die spät dran sind, gibt es noch viele Möglichkeiten, in der Stadt ein geeignetes Geschenk zu finden. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wermelskirchen Wenn Weihnachten wieder plötzlich vor der Tür steht: Der Einzelhandel in Wermelskirchen bietet in den letzten Tagen vor dem Fest noch jede Menge Möglichkeiten für ein Last-Minute Geschenk – eine Auswahl.

Für einige Menschen kommt der Tag des Weihnachtsfests auch in diesem Jahr viel schneller als gedacht. Plötzlich, wie aus heiterem Himmel, steht das Fest vor der Tür und die Frage kommt auf: Wie besorge ich jetzt noch für all meine Liebsten ein schönes Weihnachtsgeschenk? In Wermelskirchen gibt es eine große Auswahl an Geschäften, die für einen Einkauf für Last-Minute-Präsente in Frage kommen und damit in letzter Sekunde dem ein oder anderen das Weihnachtsfest retten können.

Flohr Parfümerie Parfümerien sind bekanntlich prädestiniert für Weihnachtsgeschenke. Auf der Telegrafenstraße gibt es die Parfümerie Flohr, welche vieles rund um Düfte und Gerüche anbietet. Eine Empfehlung der Parfümerie ist der neueste Duft von Armani, welcher den Namen „My Way“ trägt. Ein absoluter Klassiker, den man immer verschenken kann, ist „Chanel No5“.

Geöffnet hat die Parfümerie Flohr am 24. Dezember bis 13 Uhr.

Buchhandlung Marabu Auch in Buchhandlungen findet man kurzfristig noch ordentliche Weihnachtsgeschenke. Die Buchhandlung Marabu auf der Telegrafenstraße hat einige Empfehlungen ausgegeben. Das absolute Highlight, nicht nur für Musikenthusiasten, ist demzufolge das Buch „Lyrics“ von Paul McCartney. Auf fast 1000 Seiten rekapituliert der Sänger seinen Werdegang anhand von mehr als 150 Liedern aus seiner Zeit bei den Beatles, den Wings und seiner Solo-Karriere. Neben den unzähligen Büchern gibt es in der Buchhandlung Marabu jedoch auch „non-book“- Artikel, die immer gut als Geschenke ankommen. Hier werden vor allem New York-Kalender, Puzzles und kleine Wärmflaschen empfohlen. Für jeden ist etwas dabei.

Geöffnet hat die Buchhandlung Marabu am 24. Dezember bis 13 Uhr.

Kräuterküche Die Kräuterküche auf der Kölner Straße glänzt, wie der Name schon sagt, mit Kräutern, Gewürzen und allem, was das Herz rund ums Kochen begehrt. Ein Tipp: Extra für die Weihnachtszeit wurde hier eine Gewürzmischung erfunden welche den Namen „Wir schenken uns nichts“ trägt. Sie stellt eine mediterrane Mischung ohne Schärfe dar und ist bei Pasta, Pizza und mehr ein absoluter Alleskönner. Des Weiteren bietet die Kräuterküche auch verschiedene Essige, Öle, Soßen und sogar Honige. Bei Geschenken für die Küche ist man hier also gut aufgehoben.

Geöffnet hat die Kräuterküche am 24. Dezember bis 12 Uhr.

Reformhaus Pothmann Auch in einem Reformhaus kann man in letzter Minute ein Weihnachtsgeschenk kaufen. Das Reformhaus Pothmann auf der Kölner Straße bietet hierfür ein breites Sortiment. Ob Tee, Nüsse, Kosmetikprodukte, Duftöle oder Backzutaten... Die Besonderheit bei Reformhäusern: Es wird darauf geachtet, dass die Produkte „Fair-Trade“ und mit Bio-Siegel ausgezeichnet sind.

Geöffnet hat das Reformhaus Pothmann am 24. Dezember bis 12 Uhr.

Alpha Buchhandlung Die Alpha Buchhandlung hat es schon in ihrem Slogan stehen: schenken. lesen. erleben. Hier findet man Bücher aus den verschiedensten Genres. Doch auch die „non-book“- Artikel wie Kalendar, Filme oder Karten können hier erworben werden. Besondere Empfehlung: Deko-Sterne für die Fenster. Diese strahlen vor allem zu Weihnachten besonders schön, machen Freude und können auch in den nächsten Jahren noch verwendet werden.

Geöffnet hat die Alpha Buchhandlung am 24. Dezember bis 12 Uhr.

Holzwürmchen Das Holzwürmchen auf der Kölner Straße ist ein weiterer guter Anlaufpunkt für Menschen, die noch nach Geschenken für ihre Liebsten suchen. Wie Inhaber Wolfgang Müllenmeister erklärt, hat er fünf Spielexperten, die ihm jedes Jahr wieder Tipps zu Gesellschaftsspielen geben. In diesem Jahr heißt sein absoluter Favorit „Voll Verplant“. Ein Spiel, welches sich darum dreht, mit der U-Bahn am schnellsten von A nach B zu gelangen. Daneben gibt es auch noch viele andere Spiele für Groß und Klein, die das Holzwürmchen verkauft. Wie zum Beispiel den Dauerbrenner „Skyjo“ oder Abenteuer-Spiele, welche vor allem über die Corona-Zeit an Popularität gewonnen haben.

Geöffnet hat das Holzwürmchen am 24. Dezember bis 12.30 Uhr.

Pfotenbar Auch für den besten Freund des Menschen ist etwas dabei, der darf schließlich nicht vergessen werden. Die Pfotenbar auf der Kölner Straße lässt die Hunde-Herzen höher schlagen. Und auch Herrchen und Frauchen freuen sich über ein Geschenk, das an den Vierbeiner adressiert ist. Vor allem für Vierbeiner mit einem sensiblen Magen kann man in der Pfotenbar ein Geschenk finden. Eine Empfehlung des Hauses ist die sogenannte Schleckmatte, auf der das Essen für den Hund zum Erlebnis wird. Des Weiteren kann man in der Pfotenbar natürlich auch Klassiker wie Kuscheltiere, Hundebetten und Kauknochen kaufen. Exotischer: der Hundesmoothie. Aber auch einfache Leckereien machen Hund – und Besitzer – glücklich.

Geöffnet hat die Pfotenbar am 23. Dezember bis 18 Uhr, an Heiligabend ist das Geschäft geschlossen.

Buchhandlung Van Wahden Die Buchhandlung Van Wahden freut sich jedes Jahr auf die Last-Minute Einkäufer – und bereitet sich extra auf sie vor. So hat das Geschäft unter anderem einen Flyer mit Weihnachtsempfehlungen erstellt, der einen guten Überblick über das Sortiment verschafft. Die Empfehlungen reichen von Romanen wie „The Stranger Times“ von C. K. Mc Donnell, über Krimis wie „Frostmond“ von Frauke Buchholz bis hin zu Bilderbüchern wie „Bergmomente Zillertal“ vom Kompass Verlag. Also eine Auswahl, bei der für jeden etwas dabei ist.

Geöffnet hat die Buchhandlung Van Wahden am 24. Dezember bis 12 Uhr.

Weltladen Wermelskirchen Der Weltladen ist für vor allem für diejenigen ein Anlaufpunkt, die ein absolut reines Gewissen beim Einkaufen der Weihnachtsgeschenke haben wollen. Der Weltladen verkauft nämlich nur fair gehandelte Ware. Das Sortiment ist dabei breit aufgestellt. Von Kleidung über Kerzen und Dekorationen bis hin zu Kinderspielzeugen, Kaffee und Schokolade gibt es hier alles was das Herz begehrt.

Geöffnet hat der Weltladen Wermelskirchen am 24. Dezember bis 12.30 Uhr.