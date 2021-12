Jahreswechsel in Wermelskirchen : Betriebsferien in der Stadtverwaltung

Wermelskirchen Das Bürgerbüro ist in Notfällen erreichbar. Notdienst auch im Standesamt.

Das Bürgerbüro ist in dringenden Notfällen während der Betriebsferien unter der Telefonnummer 02196 / 710-330 zu erreichen. Am Montag, 3. Januar 2022, ist das Bürgerbüro dann wieder zu den regulären Zeiten besetzt: montags bis freitags, 8 bis 12 Uhr, dienstags 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 17 Uhr.

Das Standesamt richtet einen Notdienst ein und zwar am Dienstag, 28. Dezember, und am Donnerstag, 30. Dezember. Jeweils von 9 bis 11 Uhr ist eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Standesamtes unter der Telefonnummer 02196 / 710-340 zu erreichen. Außerhalb dieser Zeiten können Todesfälle für die Beurkundung per Mail an standesamt@wermelskirchen.de gemeldet werden.