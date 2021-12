Digitalisierung in Wermelskirchen : Schulen brauchen mehr Steckdosen

Wermelskirchen Digitalpakt: Elektroversorgung ist überaltert und muss erneuert werden. Kommunalpolitiker stellen 3,4 Millionen Euro für für die Schulen bereeit.

Die Gesamtkosten der Maßnahmen verteilen sich unterschiedlich auf die einzelnen Schulen: Für Maßnahmen am Gymnasium (Haupt- und Nebenstelle) sind nicht ganz zwei Millionen Euro (alle Angaben brutto) vorgesehen, in die Grundschule Dhünn werden 174.000, in die in Dabringhausen 279.500 Euro gesteckt. Am Grundschulstandort Tente sollen 155.500, an dem in Hünger 131.500 Euro verbaut werden. Für die Grundschule Schwanen sieht der Digitalisierungs- und Infrastrukturplan der Stadt etwa 337.000 Euro vor, für die Katholische Grundschule St. Michael 335.000 Euro. Bei der Sekundarschule hätten die beteiligten Fachämter bewusst nur Endgeräte eingeplant, da eine politische Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise beim Projekt Sekundarschule ausstehe: Für die Beschaffung von Endgeräten für die Sekundarschule sind 68.500 Euro vorgesehen