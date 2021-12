Kultur in Wermelskirchen : Die wundervolle Welt der Satire in der Katt erlebt

Max Uthoff Foto: Michel Neumeister

Wermelskirchen Max Uthoff teilte am Freitagabend in der Katt mit spitzer Zunge gegen alles und jeden aus. Mal sanft, mal boshaft. Und das kam beim Publikum bestens an.