Heiligabendgottesdienste in Wermelskirchen : Weihnachten in Kirchen und im Netz

Service Wermelskirchen Die christlichen Kirchengemeinden lösen die Frage nach Gottesdiensten an Heiligabend im zweiten Jahr der Pandemie unterschiedlich – mal mit und mal ohne Anmeldung, mal persönlich und mal im Internet.

Die einen feiern in großer Runde unter freiem Himmel, die anderen verlegen den Heiligabend-Gottesdienst komplett ins Internet: Die christlichen Gemeinden in Wermelskirchen laden zur Feier der Geburt Jesu ein – auf ganz unterschiedliche Weise. Hier ein Überblick.



Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen In der Stadtkirche, Eipringhausen, Tente, Hünger und Unterburg finden an Heiligabend Präsenzgottesdienste statt. In der Stadtkirche beginnt um 14.30 Uhr ein Festgottesdienst mit der Familienkirche, um 16.30 Uhr mit Pfarrerin Antje Hedke und dem Posaunenchor und um 18 Uhr mit Pfarrerin Sarah Kannemann. Für alle Gottesdienste gilt die 2G-Regel, Maskenpflicht und Anmeldepflicht– im Internet oder im Gemeindebüro unter Telefon 02196 7290060. Aus der Stadtkirche wird es außerdem an Heiligabend zwei Videoangebote geben, morgens können darüber hinaus im Kirchturm Hefte für einen Gottesdienste in den eigenen vier Wänden abgeholt werden. Aus Hünger wird ein Audiogottesdienst angeboten. In Eipringhausen beginnt um 16.30 Uhr ein Gottesdienst unter freiem Himmel mit Pfarrer Jetter – es gilt die 3G-Regel. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. In Hünger findet um 15 Uhr ein Open-Gottesdienst mit 2G-Regel und ohne Anmeldung mit Pfarrerin Almuth Conrad statt. Um 16.30 Uhr, 18 Uhr und 23 Uhr wird zu Festgottesdiensten in die Kirche Hünger eingeladen – mit Anmeldung und 2G-Regel. In Tente finden um 14.45 und 16 Uhr Gottesdienste mit Pfarrerin Sabrina Frackenpohl-Koberski und der Aufführung des Weihnachtsmusicals statt – aktuell geht der Bezirk von der 3G-Regelund einer Anmeldung aus. In Unterburg hält um 18 Uhr Präses Thorsten Latzel die Christvesper – ebenfalls mit vorheriger Registrierung. Anmeldungen für die Gottesdienste sind unter www.ekwk.de möglich.



Katholische Kirchengemeinde St. Michael und Apollinaris Auch die katholische Kirchengemeinde bietet Präsenzgottesdienste an. In St. Michael wird um 16 Uhr ein Gottesdienst mit Familien gefeiert, um 17.30 und 22 Uhr dann Christmetten. In St. Apollinaris findet um 16 Uhr ein Gottesdienst für Familien und um 17.30 Uhr die Christmette statt. Es gibt keine 2G- oder 3G-Regeln, die Plätze sind wegen der Abstandsregelungen limitiert. Anmeldungen sind nötig auf www.gl-gutes-leben.de oder im Pfarrbüro – die Familiengottesdienste sind bereits ausgebucht.



Evangelische Kirchengemeinde Dhünn In Dhünn finden keine Präsenzgottesdienste an Heiligabend statt – wegen der empfohlenen Kontaktreduktionen und der zu erwartenden Enge in der Kirche. Die Christvesper und die Christmette können beide per Videoübertragung mitgefeiert werden – www.evangelischekirchengemeindedhuenn.de.



Evangelische Kirchengemeinde Dabringhausen An Heiligabend laden Elke und Rüdiger Mielke um 14.30 und 16 Uhr zu Familiengottesdiensten ein, um 18 Uhr beginnt in der Kirche die Christvesper und um 23 Uhr die Christmette – jeweils mit Maskenpflicht. Es gibt keine 2G- oder 3G-Regelung. Eintrittskarten gibt es bis kommenden Freitag täglich von 11 bis 12 und von 17 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 12.30 Uhr im Foyer des Gemeindehauses.



Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus Die Gemeinde setzt auf Gottesdienste unter freiem Himmel auf dem Vorplatz des Gemeindezentrums: Um 15 Uhr findet ein Kurz-Gottesdienst für die Kleinen statt, um 17 Uhr eine Christvesper mit Posaunenchor und Krippenspiel. Um 23 Uhr wird zur Christmette ins Gemeindehaus eingeladen. Anmeldungen sind nicht nötig, es gibt keine Nachweiskontrolle, aber eine Maskenpflicht.



Freikirchen Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Neuschäferhöhe feiert um 16 Uhr eine Christvesper – mit Anmeldung, ohne Nachweiskontrolle. Es gibt keine freien Plätze mehr, aber die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste einzutragen (www.efg-wermelskirchen.de). Am Treffpunkt Hoffnung beginnt der Gottesdienst um 16.30 Uhr. Es ist keine Anmeldung, aber ein 3G-Nachweis erforderlich. Im GZD in Dabringhausen findet um 15 Uhr eine Weihnachtsgala besonders für Kinder und um 17 Uhr vor allem für Menschen ab 15 Jahren statt – mit Anmeldung und es gilt die 2G-Regel. Besucher werden gebeten, zusätzlich einen Schnelltest Zuhause oder gegen einen Kostenbeitrag vor Ort zu machen. Anmeldungen sind auf www.gzd-online.org möglich. Die Evangelisch Freikirchliche Gemeinde Neuenflügel lädt an Heiligabend zur Sternwanderung ein – mit einem gemeinsamen Abschluss um 16.30 Uhr vor dem Gemeindehaus. Es gilt die 3G-Regelung. In der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde Dhünn beginnt die Christvesper um 15.30 Uhr – es gilt die 3G-Regel, Anmeldungen sind unter Telefon 02196 80364 nötig.