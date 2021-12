Evangelischer Kindergarten Dabringhausen : Kindergartenkinder folgen dem Stern

Dabringhausen Die Weihnachtszeit ist immer besonders. Vor allem für Kinder, die diese noch nicht so oft erlebt haben. Deshalb gab es auch dieses Jahr wieder eine Weihnachtsaktion des evangelischen Kindergartens in Dabringhausen.

Auch in diesem Jahr war es kurz vor Weihnachten wieder so weit. Trotz der Corona-Pandemie hatte sich die Leitung des Evangelischen Kindergartens in Dabringhausen eine besondere Weihnachtsaktion für die Kinder überlegt. Unter normalen Verhältnissen hätte es einen Weihnachtsgottesdienst in der Kirche geben. Doch wie schon 2020 wurde für die Mädchen und Jungen mit ihren Familien eine Outdoor-Weihnachtsaktion vorbereitet. Unter dem Motto „Folge dem Stern“ standen die unterschiedlichen Bedeutungen von Sternen im Mittelpunkt.

Aufgeteilt wurde die Reise auf sechs Stationen, die sich quer durch das Dorf verteilten. Diese Stationen besetzten Mitarbeiterinnen des Kindergartens, die auf die Familien warteten und ihren Teil der Geschichte erzählten. „Ich finde das einfach schön, dass den Kindern so was angeboten wird. Eine ähnliche Form gab es ja schon letztes Jahr, und auch an Ostern gibt es immer was. Das ist nicht selbstverständlich“, sagte Katja Salz-Bannier, Mutter von Kindern im evangelischen Kindergarten. Die abwechslungsreiche Reise startete am Kirmesplatz in Dabringhausen. Von hier aus gingen die 61 Kindergartenkinder und deren Familien los. Die Leitung des Kindergartens hatte dafür gesorgt, dass maximal zwei Familien gleichzeitig losliefen, um die aktuellen Corona-Richtlinien zu berücksichtigen. Die Stationen hatten verschiedene Namen. Hinter diesen waren Geschichten verborgen, die die Wichtigkeit der Sterne kinderleicht klarmachten. Die Station der „Wissenschaftlerin“ erklärte den Kindern, was einen Stern im Weltraum ausmacht. Dass das Licht der Sterne häufig unzählighe Jahre unterwegs ist und dass unsere Sonne selbst auch ein Stern ist. „Der Träumer“ war in seinen Gedanken bei den Sternen. Er redete davon, dass es so viele Sterne gibt, dass man sie nicht alle zählen kann und ob es vielleicht auch so viele Planeten gibt mit anderen Lebewesen.